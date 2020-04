Secretaria de Saúde de Maraú notifica mais dois casos suspeitos de Covid-19.

A Secretaria de Saúde de Maraú, por meio da coordenação de Vigilância em saúde, informa que o município registrou mais duas notificações de casos suspeitos do novo Coronavírus (COVID-19) registrados na cidade. Segundo a Secretaria de Saúde nenhum caso foi confirmado no município. De acordo com as informações, os novos casos notificados são de duas mulheres, uma de 73 anos e uma de 43 anos.

As pacientes são moradoras da sede do município e estiveram no hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, pois a idosa de 73 anos estava internada com suspeita de dengue no hospital. Elas apresentaram sintomas. O material para exame será coletado nesta quinta-feira, 23, e serão encaminhados para o LACEM/BA. As duas pacientes permanecem em isolamento domiciliar, sendo acompanhadas e monitoradas pela Vigilância Epidemiológica.

Aproveitar o isolamento social e a permanência em casa para evitar a disseminação do coronavírus com os cuidados na prevenção à dengue. Essa é a recomendação da Secretária Municipal de Saúde, Juliana Lemos. Os cuidados contra à dengue devem ser reforçados para evitar que pessoas fiquem doentes e sejam encaminhadas para hospitais de Ilhéus.

Mais uma vez a Secretaria Municipal de Saúde orienta a população, que hábitos simples de higienização podem ajudar a prevenir o Coronavírus, como lavar as mãos com maior frequência, adotar o uso de álcool em gel e evitar espaços com grande aglomeração de pessoas.

*ASCOM – Prefeitura de Maraú*