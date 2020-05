Secretaria de Saúde de Maraú confirma transmissão comunitária de coronavírus no município.

A Secretaria de Saúde de Maraú confirmou nesta quarta-feira, 6, que a cidade já tem transmissão comunitária de coronavírus (Covid-19). Neste estágio não é mais possível definir quem está transmitindo a doença. Isso quer dizer que o vírus pode está circulando no município. A confirmação ocorreu com os dois novos casos positivos diagnosticados.

Os dois novos casos são de uma idosa de 74 anos, e do filho de 53 anos, ambos moradores da sede do município. Os dois afirmam não terem histórico de viagem, e não teve contato com viajantes ou pacientes com casos confirmados em outra cidade. Não foi possível detectar a origem da transmissão.

Até o momento, o município tem três casos confirmados, um óbito, 2 suspeitos, quatro casos descartados e cinquenta e seis pessoas monitoradas.(Barra Grande24h).