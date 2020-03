Saúde, Social e Educação de Itacaré realizam ações de combate ao coronavírus.

A Prefeitura de Itacaré já está desenvolvendo uma série de ações que visam informar a comunidade sobre os riscos, prevenção e combate ao coronavirus, bem como as medidas que devem ser adotadas em casos de suspeitas da doença. E como parte dessas ações, as secretarias municipais de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social estão realizando o treinamento, a capacitação e compartilhando informação com as equipes de profissionais dessas áreas que atuam diretamente com o público.

Em parceria com a Saúde, a Secretaria Municipal de Educação realizou neste sábado uma palestra com diretores, vice-diretores e professores de Itacaré e Taboquinhas sobre os riscos da doença, forma de prevenção e como proceder em casos suspeitos. Essas medidas serão transmitidas para os alunos e pais, através de palestras, materiais em vídeo e cartilhas educativas. A Secretaria de Desenvolvimento Social também promoveu a campanha de informação com os profissionais que lidam com as pessoas assistidas pelos programas sociais desenvolvidos pela Prefeitura.

Paralelo a todas essas ações educativas e informativas, o município de Itacaré também já conta comum comitê gestor formado por representantes da Prefeitura e de segmentos da comunidade criado com o objetivo de realizar ações e o acompanhamento de medidas para prevenir, orientar e combater o coronavírus na cidade.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, se reuniu na manhã desta quinta-feira com secretários municipais, representantes do Núcleo Regional de Saúde e da comunidade não somente para debater sobre a doença, como também criar uma campanha de informação, prevenção e de procedimentos que devem ser adotados em caso de suspeita de pacientes com o coronavírus.

O comitê gestor é formado por representantes das secretarias de Saúde, Educação, Turismo, Desenvolvimento Social e Comunicação e também o Sindicato de Hotelaria e Alimentação. A proposta, segundo destacou o prefeito, é que todos os segmentos estejam juntos, unidos e preparados para atuar sempre que existam casos suspeitos da doença no município.

A equipe da Secretaria Municipal de Saúde estará com profissionais prontos para atuar sempre que forem acionados pela comunidade. Já as secretarias de Comunicação, Educação e Desenvolvimento Social estarão desenvolvendo ações educativas nas escolas e diretamente com as crianças, jovens e idosos assistidos pelos programas Sociais. O Turismo e o Sindicato de Hotelaria e Alimentação manterão um canal direto de ligação com as empresas e estabelecimentos comerciais e de hospedagens do município.

Na semana passada o prefeito Antônio de Anízio se reuniu com representantes dos mais diversos segmentos da cidade para discutir um conjunto de ações que já vem sendo implementadas e outras medidas que podem ser adotadas de forma conjunta com o objetivo de combater o coronavírus no município ou mesmo orientar sobre como agir em caso de identificação ou suspeita da doença. De acordo com o prefeito, o município já vem adotando medidas para os casos de emergência, com equipes de plantão 24 horas, mas é preciso que a comunidade esteja atenta, preparada e informada sobre como proceder nos casos de suspeitas para que a doença seja controlada evitando o contágio e a proliferação em Itacaré.

Além do atendimento rápido, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde já contam com todos os equipamentos para garantir com que o paciente seja isolado, encaminhado para unidades de tratamento, se for o caso, e coletadas amostras de sangue para encaminhar imediatamente para laboratórios especializados em Salvador. E no caso de isolamento de pacientes nas pousadas ou em residências, as equipes da Secretaria de Saúde também farão o acompanhamento no local.

SINTOMAS – Outra orientação é que as pessoas estejam atentas para os sintomas da doença e as formas de evitar o contágio. Os principais sintomas das doenças causadas pelo coronavírus são tosse, dificuldade respiratória, falta de ar e febre. E para se prevenir de doenças causadas por coronavírus, as principais medidas são: Evitar contato próximo com pessoas que apresentam infecções respiratórias; Lavar bem as mãos; Evitar tocar os olhos, nariz e boca sem ter higienizado as mãos; Evitar compartilhamento de objetos de uso pessoal, tais como copos e talheres; Evitar contato com animais doentes e cozinhar bem ovos e carne.