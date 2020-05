São iniciadas as obras de pavimentação da entrada do distrito de Taboquinhas.

A Prefeitura de Itacaré já está realizando com recursos próprios as obras de pavimentação da entrada do distrito de Taboquinhas, com a proposta de deixar o locai ainda mais bonito, além de garantir uma melhor qualidade de vida para os moradores do local. As obras seguem em ritmo acelerado e em breve Taboquinhas vai contar com mais uma rua pavimentada e com mais espaços de lazer para os moradores e turistas.

De acordo com o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, a proposta é continuar os serviços e obras na cidade, na sede e nos distritos, para beneficiar cada vez mais ruas e pontos turísticos do município. Em breve serão iniciadas também a pavimentação e urbanização da entrada da Pancada, um espaço de lazer às margens do Rio de Contas que já virou um dos locais mais frequentados do distrito.

Além da pavimentação, o local deverá receber o serviço de ajardinamento, estacionamento, iluminação e a implantação de espaços para esportes. “Estamos trabalhando muito para que Taboquinhas, Água Fria e todo o município estejam cada vez mais bonita e possa receber mais turistas”, explicou o prefeito. Ele explica que logo essa pandemia vai passar e Itacaré vai estar mais preparada para receber os visitantes.

Somente na atual gestão foram realizadas as obras de pavimentação e urbanização das ruas do Comércio e João Coutinho, pavimentação de diversas ruas no bairro da Portelinha, conclusão da pavimentação da Rua Beira Rio, pavimentação da rua São Roque, início da urbanização da Rua da Feira e a implantação da Arena da Beira Rio, um espaço destinado para o esporte, lazer, eventos e entretenimento.

Também está sendo feita a urbanização da Rua da Igreja e foi implantado o painel artístico com pinturas contando toda a história da lavoura cacaueira. “Tudo isso pra deixar o distrito de Taboquinhas cada vez melhor”, finalizou o prefeito.