Sancionada lei que aumenta salário de prefeito, vice e vereadores e secretários municipais em Itacaré.

O prefeito Antônio de Anizio (PT) de Itacaré, sancionou a lei que concede reajuste de salários para o prefeito, vice-prefeito e vereadores e secretários municipais. A Lei 370/2020 foi publicada na edição do Diário Oficial do município nesta quarta-feira (23).

Com a sanção, o salário do prefeito que recebe hoje o valor de 18.000,00 (dezoito mil reais) passará para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Já o salário do vice-prefeito passará de R$ 9 mil para R$ 10 mil mesais. Os vereadores terão o aumento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para R$ 7.596,67 (sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos). Já os secretários municipais que recebem atualmente R$: 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), passarão a receber R$: 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Vale ressaltar que a Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, nos termos do inciso I do art. 8º da LC Federal nº 173/2020. Parágrafo único. Durante o exercício financeiro do ano de 2021 vigorarão os valores dos subsídios deste ano determinados na Lei Municipal nº 285/2016.