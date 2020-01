Salva-vidas de Itacaré recebem novos fardamentos e equipamentos.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, entregou na noite desta quinta-feira, na Câmara de Vereadores, o novo fardamento e equipamentos de segurança para os salva-vidas, que terão a oportunidade de oferecer um atendimento ainda melhor para os itacareenses e turistas. Nessa etapa foram entregues 100 camisetas, 55 lycras, 55 shorts, 35 bandeiras, 04 pranchões, 04 funboard, e também será feita a sinalização da praia da Concha com bóias para delimitar o espaço dos banhistas e das embarcações.

Durante solenidade de entrega o prefeito falou da importância dos salva-vidas, profissionais habilitados para prevenir, educar, realizar um salvamento em ambiente aquático e prevenir casos de afogamento. Em Itacaré, segundo destacou Antônio de Anízio, além de realizar as atividades de salvamentos, os profissionais exercem um importante trabalho de orientação dos banhistas e de informações para os turistas, além de garantir a preservação do meio ambiente e possibilitar que as praias continuem sempre limpas e propícias para o banho.

Para os salva-vidas, a entrega dos novos equipamentos representa o compromisso da atual gestão em garantir melhores condições de trabalho para a categoria, além de demonstrar a preocupação com a segurança dos banhistas. E para oferecer um serviço ainda melhor, os salva-vidas de Itacaré também tem participado constantemente de cursos de capacitação, treinamento e aprimoramento.

A solenidade de entrega dos novos equipamentos e fardamento contou com a participação dos secretários municipais Ricardo Lins e Ari Magalhães, do supervisor do Grupamento de salva-vidas da Prefeitura de Itacaré, Pedroildo Conceição, do assessor de Planejamento Cléber Miranda e dos profissionais que atual diariamente nas praias da cidade.