Saiba porque a água do Rio de Contas em Taboquinhas está ficando verde.

A água que sempre foi limpa e transparente está tomada por microalgas há alguns dias e o rio está irreconhecível nas proximidades do distrito de Taboquinhas.

O Rio de Contas está com a água verde no entorno de Taboquinhas, segundo a bióloga da Unesp, Thais Garcia da Silva, isso acontece porque as microalgas tiram o oxigênio da água.

“Essa cianobactéria é produtora de toxinas. Ela é potencialmente tóxica. Essa água está imprópria tanto para consumo humano, seja para banho, para beber, assim como para animais também”. A especialista explica que a pesca também não é recomendada.Outro risco para a vida aquática porque elas são extremamente tóxicas.

Pescadores do entorno estão preocupados com a quantidade de peixes que apareceram mortos desde que a água ficou com essa coloração.Texto: Fernando Gonçalves.