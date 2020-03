Rui diz que empresário debochou após transmitir Covid-19 em Porto Seguro.

“Ele estava de sunga, na praia, e disse: ‘O que é que um banho de mar não resolve? Mata qualquer vírus'”, relatou o governador.

O empresário que supostamente contaminou um funcionário de 43 anos com a Covid-19 em Trancoso, no município de Porto Seguro, reagiu com deboche ao ser abordado por profissionais de saúde, afirmou nesta terça-feira (17) o governador Rui Costa (PT). Até a noite de segunda (16), o homem era contabilizado como o 10º caso da Covid-19 confirmado na Bahia —agora já são 13.

“Quando a equipe de saúde chegou, ele estava fazendo deboche. Estava de sunga, na praia, com os amigos. Disse: ‘O que é que um banho de mar não resolve? Mata qualquer vírus’”, relatou o governador durante a inauguração de uma unidade que abrigará o Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes), responsável pela coordenação das ações de combate ao novo coronavírus. O equipamento funcionará no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Na segunda (16), Rui Costa informou ter acionado a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para ajuizar uma ação criminal contra o empresário.

Mesmo ciente de estar contaminado, segundo o governador, o empresário —cuja identidade não foi revelada— descumpriu orientação médica e viajou de jatinho de São Paulo para Trancoso, onde manteve contato com o funcionário de sua residência.

“Ou seja, promovendo contato com outras pessoas, de forma criminosa. Só depois de a agente da saúde ameaçar chamar a polícia, para levá-lo preso, é que ele aceitou botar a máscara”, narrou o governador.

“Só a um jeito de coibir posturaras como essa: é criar o constrangimento social. [O combate ao coronavírus] Não é uma posição só do governador, do Ministério Público. As pessoas não podem ter, eu diria, apoio social ao fazer esse tipo de coisa”, disse Rui Costa.(Bahia.Ba)