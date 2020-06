Rui Costa recredencia a Uesc por mais oito anos.

O Governo da Bahia recredenciou, por mais oito anos, a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), situada no município de Ilhéus. O Decreto nº 19.783 foi publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 26, De acordo com Lei Federal nº 9.394/1996, a Constituição do Estado da Bahia e na forma do Parecer do Conselho Estadual de Educação – CEE nº 14/2020, que foi publicado no dia 01 de fevereiro deste ano. O recredenciamento estimula as estratégias adotadas na qualificação e ampliação da Graduação. Atualmente a Uesc oferece 33 cursos em Bacharelados e Licenciaturas e tem procurado efetivar a permanência dos seus alunos com políticas afirmativas que beneficiam os estudantes e a sociedade de modo geral. Igualmente, solidifica e possibilita a expansão dos atuais 42 cursos de pós-graduação – lato sensu e stricto sensu – incluindo oito programas unificados (Mestrado e Doutorado). A Uesc possui convênios com Universidades de 14 países, além de acordos e afiliação com outras Instituições de Ensino Superior brasileiras e supranacionais com vistas a internacionalização institucional. O recredenciamento, além de representar a valorização e a garantia de um ensino superior gratuito e de qualidade, possibilita aprofundar ainda mais o relacionamento com as comunidades no seu entorno, não apenas com os seus gestores, mas, principalmente, com segmentos da população socialmente fragilizada, mediante a implementação de projetos de ação continuada, temporária, programas governamentais e conveniados. Através das suas ações a Uesc se consolida como instituição irradiadora do desenvolvimento econômico e social no Sul da Bahia.