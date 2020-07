Rui Costa faz vistoria e entrega ponte Ilhéus-Pontal.

O governador da Bahia, Rui Costa, fez, nesta quarta-feira (1º), a última vistoria e a entrega da primeira ponte estaiada do estado. Localizada em Ilhéus, a Ponte Ilhéus-Pontal tem 533 metros de extensão e 25 de largura. O trânsito no local será liberado ainda nesta quarta. “Hoje, temos a satisfação de entregar a ponte concluída, um importante vetor de crescimento e que já figura como o novo cartão postal de Ilhéus. A obra tem uma função muito importante, não só para os moradores da cidade, mas também para turistas que precisam ir para o litoral sul”, disse Rui Costa durante a abertura oficial do equipamento.

Segundo o governador, o nome oficial da estrutura, que recebeu investimento de R$ 100 milhões, deve ser Ponte Jorge Amado. A decisão será tomada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). De acordo com informações do governo do estado, a ponte abrange um sistema viário de 2,7 km e acessos ao Centro e ao Litoral Sul, que tem quatro pistas de rolamento para veículos, uma ciclofaixa e faixa para pedestres. Cerca de 511 mil pessoas, moradoras de Ilhéus, Itabuna, Una, Canavieiras, Buerarema, Itacaré e Uruçuca, devem ser beneficiadas pela melhor mobilidade.