Rui anuncia toque de recolher em Ipiaú a partir dessa terça-feira.

Em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, no início da noite desta segunda-feira (11), o governador Rui Costa anunciou que as cidades de Ipiaú e Itabuna terão toque de recolher, já a partir desta terça-feira (12). Vale ressaltar que o município de Ipiaú já tem um Toque de Recolher por meio de Decreto Municipal, das 20h às 05h do dia seguinte e que a partir dessa terça-feira (12), passa a vigorar das 19h às 05h.

A medida conjunta do Governo da Bahia e das prefeituras destes municípios valerá inicialmente por 10 dias e determina a proibição de circulação de pessoas e a suspensão de qualquer atividade comercial, com exceção de farmácias, das 20h às 5h. A resolução inclui, ainda, o fechamento de vias com registro de fluxo intenso, mesmo durante a quarentena.

De acordo com o governador, esta série de providências tem o intuito de reduzir drasticamente a taxa de contágio da Covid-19, nestes municípios. “Todas as medidas objetivam diminuir consideravelmente a curva de contaminação. São dez dias decisivos para mudar os números assustadores que essas cidades têm apresentado e esperamos contar com o apoio e compreensão da população”, afirmou. Conforme dados da Sesab, o município de Ipiaú possui o posto de cidade com a maior taxa de contaminação pela COVID-19 no Estado da Bahia. (Giro em Ipiaú)