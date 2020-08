Réveillon Mil Sorrisos em Barra Grande é cancelado.

Neste sexta-feira (14), o grupo responsável pela realização do réveillon Mil Sorrisos anunciou que a festa de Ano Novo em Barra Grande, na Península de Maraú está cancelada devido a pandemia do coronavírus. A informação foi confirmada, pelo empresário Omar Maluf, um dos sócios do evento.

Em 2020, a festa já tinha atrações de peso confirmadas como Gustavo Lima, Bell Marques, Pedro Sampaio, Saulo Fernandes, Dennis Dj entre outros. Porém, o grupo Mil Sorrisos projeta retorno do evento em 2021.

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA

Infelizmente, decidimos por não realizar o Mil Sorrisos esse ano.

Nossa preocupação é a segurança e bem estar de todos envolvidos, clientes, comunidade e colaboradores. É muita responsabilidade e ato de respeito e carinho abdicar de um projeto lucrativo como esse nesse momento.

Precisamos muito do dinheiro, assim como todos os envolvidos. Mas antes de tudo, temos que pensar no risco e tudo aquilo que está em jogo.Não se aposta contra a vida. O Mil Sorrisos movimenta gente do Brasil todo. É difícil garantir, no universo que trabalhamos, que nenhum cliente carregará o vírus até a Península e isso se espalhará em progressões geométricas.

Enfim. O sorriso, nesse momento, está de baixo das máscaras, esperando o momento certo de voltar a brilhar. Nos recolhemos para zelar por todos. Ano que vem, estaremos de volta, com mais força, alegria e saudades.

A tristeza dá lugar a esperança de dias melhores. Que Deus, acima de tudo e de todos, nos resguarde nesse momento trazendo conforto àqueles que perderam entes queridos e àqueles que estão aflitos não enxergando uma luz no fim do túnel. Depois da noite sempre vem o dia e com ele uma nova oportunidade para sermos felizes e sorrirmos. Que a vida de todos se encha, não de mil sorrisos, mas de milhares e milhares de sorrisos.