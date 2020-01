Réveillon de Itacaré entra para história como um dos maiores de todos os tempos.

A alegria, animação e vibrações positivas tomaram conta de Itacaré na virada do ano, numa das maiores festas de réveillon já realizadas em todos os tempos na cidade. Milhares de pessoas de diversas partes do mundo ocuparam a Praia da Coroinha, na orla da cidade, num clima de harmonia, paz e muita alegria. No palco a alegria foi comandada por atração como as bandas Bonde do Andrezão, Parangolé e Adão Negro, além de DJs e show pirotécnico. A realização foi da Prefeitura de Itacaré, com o apoio do Governo da Bahia, Secretaria Estadual de Turismo e Câmara de Vereadores.

De acordo com estimativas dos organizadores, mais de 30 mil pessoas participaram do réveillon na orla de Itacaré. Além das bandas que fizeram a alegria dos foliões, o município também atraiu os turistas pelas belezas naturais, pelos encantos, gastronomia e a gente acolhedora que faz do município um dos destinos turísticos mais visitados na Bahia durante todo o ano. Em Itacaré os turistas tem a oportunidade de durante o dia aproveitar as praias, cachoeiras, corredeiras, tirolesas e a rica gastronomia. E à noite o clima de festa toma conta da cidade.

E não foi somente o réveillon da Praia da Coroinha que atraiu um grande público. Cabanas e hotéis também promoveram grandes festa de réveillon, num clima de muita alegria, com shows para todos os gostos. Tudo isso sem contar com o Réveillon N1, realizado desde o dia 28 de dezembro na Praia de Itacarezinho, trazendo grandes atrações e considerado um dos maiores e mais organizados do Brasil.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que o objetivo foi realizar uma grande festa para os itacareenses e turistas, atraindo um grande público, criando um clima de alegria e animação, movimentando a economia da cidade consolidando cada vez o destino turístico completo. Paralelo à festa de réveillon, a Prefeitura de Itacaré também estará realizando um conjunto de ações para receber o grande público não somente na festa de fim de ano, mas também durante toda a alta estação. Para isso a Prefeitura está contando com o apoio da Polícia Militar, que tem realizado um grande trabalho de segurança em todo o município.