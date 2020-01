Retrato do Rio das Contas na década de 1982 viraliza nas redes sociais.

A nova geração pode contemplar o que era o Rio das Contas na década de 1980. Uma verdadeira praia de água doce apreciada pela população da época. O Rio das Contas tinha uma extensa faixa de areia alva, que contrastava com a água límpida das nascentes da Serra da Trompa na Chapada Diamantina, precisamente no município de Piatã.

Piatã é uma ótima opção de turismo no mês de agosto com frio chegando a menos de 7 graus.

Nesta época – retratado na foto- as lavadeiras esticavam suas roupas nas gramas para quarar, muitas dela passavam o dia no Rio das Contas lavando para ganho.

A pescaria era constante, enfileiras eram levadas por apreciadores de uma boa pesca de piabas, que também era o sustento de muitas famílias. O camarão miúdo era em grande quantidade nas margens do rio, a vegetação era o esconderijo destes crustáceos que alimentava muitas pessoas na frente da TV Preto e Branco para assistir os filmes do homem macaco, As aventuras de Tarzan, sessão da tarde. São lembranças! Fonte: Site: Zenilton Meira.