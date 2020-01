Reforma de cobertura da feira de Itacaré começam nos próximos dias.

Itacaré vai contar com uma nova feira livre, um espaço muito mais amplo, mais bonito, moderno e organizado. O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, presidente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul (CDS-LS), assinou nesta quinta-feira, na Câmara de Vereadores, o contrato e a ordem de serviço para a reforma, cobertura e reestruturação do mercado municipal, a feira livre municipal. A obra faz parte de um convênio no valor de R$ 694.482,83 firmado com o Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e Companhia de Ações Regionais (CAR), que prevê a conclusão dos boxes, cobertura, piso, canteiros, estacionamento e diversas outras melhorias que transformarão a feira de Itacaré numa referência regional.

A obra será executada pela empresa Patamar Empreendimentos Imobiliários, vencedora da licitação, e a previsão é de que os serviços sejam concluídos em seis meses. De acordo com representante da Patamar Empreendimentos, Samuel Severiano, nos próximos 10 dias já será montado o canteiro da obras para o início imediato dos serviços. A obra está sendo comemorada por toda a comunidade que aponta a nova feira não somente como um espaço melhor para a aquisição dos produtos, como também poderá ser um novo centro comercial de Itacaré.

Durante a solenidade de assinatura do contrato o prefeito Antônio de Anízio destacou a importância da reestruturação e reforma da feira, que será um marco na história da cidade e vai garantir um espaço muito melhor para os feirantes. Além disso, ele explicou que a nova feira vai atrair muito mais consumidores, melhorando ainda mais a qualidade dos produtos e movimentando a economia da cidade.

Pioneira na apresentação do projeto de implantação da feira livre de Itacaré, a agricultora e escritora Otília Nogueira ressaltou que esse é um sonho de mais de 20 anos que agora está se tornando realidade. O feirante e agricultor familiar José Ferreira Bubu comemorou a realização do sonho e reafirmou que a feira não será somente uma vitória dos comerciantes e dos agricultores, mas sim de toda a cidade. “A feira é de todos nós e agora teremos um espaço muito melhor”, comemorou. Já a presidente do Sindicato de Hotelaria e Alimentação, Liane Reis, destacou que a nova feira vai atrair muito mais consumidores, não somente a comunidade, os empresários, mas também os turistas que chegam e se encantam com a beleza da cidade e a diversidade da agricultura do município.

A solenidade de assinatura do contrato contou com a participação dos vereadores, secretários municipais, do vice-prefeito Genilson Souza, do comandante da 72ª CIPM, Major Hosanah Rocha, do secretário executivo do CDS-Litoral Sul, Luciano Veiga, de representantes do deputado estadual Rosemberg Pinto, Bahiater, Setaf, CAR, agricultores familiares, feirantes e a comunidade em geral. No encontro o prefeito adiantou que além da reforma e reestruturação da feira, foi solicitado ao Governo da Bahia a pavimentação de todo o entorno do novo mercado municipal e também da rodoviária, deixando esses locais ainda melhores e mais bonitos.