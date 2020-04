A pandemia do coronavírus está causando grande crise em todos os setores da economia. Em Ilhéus que é uma cidade turística, o turismo foi altamente atingido, como em várias cidades da Bahia.

Segundo alguns donos de hotéis da cidade, a expectativa é que foram demitidas mais de 500 pessoas só neste setor. Um dos donos pediu anonimato, mas informou que Ilhéus foi reflexo de todas cidades turísticas do Brasil e do mundo.(Políticos do Sul da Bahia).