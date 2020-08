Rede hoteleira de Ilhéus convive com ocupação média de 10%.

Desde a segunda semana de julho está autorizada a reabertura de hotéis e pousadas em Ilhéus, com alguns protocolos de segurança por conta da pandemia. Há quem tenha já reaberto. Mas há, também, quem aguarda um melhor momento para a retomada. Números projetados pelos próprios empresários, revelam um índice médio de ocupação na rede hoteleira local de apenas 10 por cento. Muito baixo.

Apesar das garantias de segurança, “sumiram” os hóspedes que certamente viriam visitar a cidade por conta das suas belezas e da sua história. Dono de dois importantes hotéis da cidade – que juntos disponibilizam 220 apartamentos -, o empresário Carlos Mendonça sempre teve este perfil de público como prioritário em seus empreendimentos.

Antes da pandemia, 80 a cada 100 hóspedes seus, vinham conhecer a cidade e aproveitar as suas potencialidades naturais e históricas. A média de permanência nos hotéis era de quatro a cinco dias “O pouco número de hóspedes hoje – algo em torno de 10 por cento da capacidade dos hotéis – são viajantes que vêm até a cidade à negócio, rapidamente”, revela Mendonça. O empresário que empregava 360 trabalhadores, agora se vira com apenas 80. “A rede logística que tínhamos desmontou. Vai demorar para mudar este quadro”, lamenta.

Mendonça – que durante muitos anos consolidou seus negócios fortalecido pelos pacotes promocionais – viu todos eles desapareceram com a crise. “As companhias aéreas pararam. E quando elas param, o turismo pára junto”, explica. Sobre este novo momento, Carlos Mendonça controla o otimismo. “Se tudo ocorrer otimamente bem, não melhora esta realidade antes de janeiro”.

Ainda fechado

Mais cautelosa ainda, a empresária Néa Machado, dona de um dos mais luxuosos hotéis da região, ainda aguarda passo-a-passo a retomada do setor. O hotel ainda não foi reaberto. A previsão de retomada é para setembro e, segundo a empresária, isso ocorrerá se perceber o momento mais favorável. “Vivemos muita expectativa e muito pouco negócio. Não dá para desenhar o quadro que teremos no verão”, lamenta.

Com 129 apartamentos, o hotel tinha até pouco antes da pandemia 147 funcionários. Reduziu para 48. Os demais foram demitidos. “Para setembro, quando reabrirmos, não pretendemos contratar mais nenhum funcionário fixo. Se houver movimento nos finais de semana, convocamos mais alguém temporário”, explica as suas novas diretrizes.

Entrevista agendada

O Jornal Bahia Online tentou saber do presidente da Associação de Turismo de Ilhéus (Atil), Átila Eiras, que diagnóstico a entidade tem desta nova realidade de uma das maiores redes hoteleiras do interior da Bahia. O JBO teve a seguinte resposta pelo whatsApp: “Apenas marque com antecedência, pois estou com o dia corrido. Obrigado”.

Outro olhar

Com a mesma preocupação sobre a nova realidade, empresários do turismo de Porto Seguro recebem hoje o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio e presidente do BNB, Alexandre Cabral, para um encontro com o trade local. O encontro foi viabilizado pela ABIH Sul da Bahia. Amanhã, o presidente do BNB, tem agenda prevista para Itabuna, onde deverá se reunir com 50 empresários ligados ao agronegócio. Todos buscam novos caminhos.

O dia corrido do presidente da Atil pode estar levando a entidade a não enxergar o bonde da história passar.(Jornal Bahia Online).