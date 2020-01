Rally dos Mares chega a Itacaré nesta sexta-feira (31).

Entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro, a agitação será garantida nas águas baianas com a 4ª edição do evento. No dia 28, acontecerá o jantar de apresentação do rally e a entrega dos kits aos participantes. A largada será no dia 29, às 8h30 da manhã, do Arquipélago Summer Club, em Salvador, com destino a Morro de São Paulo. Lá, aproveitarão uma Sunset Party. No dia 30, os participantes seguirão para Moreré e Barra Grande, onde serão recebidos com uma festa na piscina. De lá, no dia 31, o grupo seguirá para Itacaré, onde serão recepcionados com Show de Aram Wesley a partir das 13h e farão competições de arrancada na Orla de Itacaré.

Os participantes poderão aproveitar mais uma festa a noite. No dia 1º de fevereiro, o destino será Ilheus, onde o grupo participará da festa Sunset Rally, com o cantor Tuca Fernandes.

O Rally dos Mares começou em 2015, por iniciativa de seis amigos que resolveram navegar até Salvador para viverem uma experiência sobre as águas. Ao longo dos anos, o sonho se tornou realidade e ganhou amplitude nacional com prospecção internacional. Hoje, os investimentos para essa edição de 2018 do Rally, por exemplo, ultrapassou a casa do R$ 3,5 milhões de reais e teve atletas que ficaram de fora, porque as inscrições alcançaram o teto máximo.

O Rally dos Mares é um rally de resistência, onde o importante é chegar ao destino final a cada dia, aflorando, assim, o espírito de companheirismo, amizade e coletivismo entre os atletas. Para conseguir isso, a organização conta com uma equipe de mecânicos, por água e terra, carros e lanchas de apoio durante todos os dias do evento. Para 2020, a competição tem o número de 120 motos aquáticas e 2 lanchas de apoio habilitadas para navegação em mar aberto. O evento conta com participantes de vários estados brasileiros, como Sergipe, Santa Catarina, São Paulo, Goiânia, Alagoas, Paraíba, Rio de Janeiro, Maranhão, Brasília e Bahia.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, falou da importância do evento para a cidade, colocando o município como referência em mais essa modalidade, além de fortalecer cada vez mais o turismo e movimentar a economia.