“Quero resposta da justiça”, diz mãe de jovem desaparecida em Barra do Rocha.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, uma mulher moradora de Barra do Rocha, identificada com Célia faz um apelo pedindo resposta da justiça em relação ao desaparecimento de sua filha, Daniela dos Santos Nascimento, de 26 anos. O sumiço da jovem completa 21 dias, e segundo a família, sem nenhuma novidade referente ao caso.Numa imagem gravada por uma câmera instalada em uma residência, e divulgada nas redes sociais, é possível ver Daniela caminhando na rua por volta das 07h36, do dia 28 de abril, poucos minutos após sair de casa. Daniela está desaparecida desde o dia 28 de abril.

A mãe dela afirma que antes do desaparecimento, sua filha recebeu uma ligação de alguém que parecia ser próximo de Daniela. Desde então, ela não foi mais vista. No dia do aniversário do filho da jovem, 6 de maio, familiares e amigos realizaram um protesto na BR-330, pedindo agilidade da Polícia Civil nas investigações (lembrar). A família já realizou buscas na região, mas segue sem pistas de Daniela. Fonte: Giro Ipiaú