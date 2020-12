ProUni define prazo para as incrições.

O Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União um edital com o cronograma da seleção para o 1º semestre de 2021 do Programa Universidade Para Todos, o Prouni. O período de inscrições é de 12 a 15 de janeiro, unicamente pela internet. O resultado do Prouni será divulgado em duas chamadas, a primeira em 19 de janeiro e a segunda em 1º de fevereiro. O edital também altera as regras para as bolsas que não forem ocupadas durante o processo seletivo normal. Elas serão dadas por ordem de notas obtidas no Enem a partir de 2010, e não por ordem de inscrição, como antes. Os pré-selecionados na 1ª chamada terão de 19 a 27 de janeiro para apresentar os documentos na faculdade escolhida. Para os da 2ª chamada, o prazo vai de 1º a 9 de fevereiro. O candidato não selecionado em nenhuma das duas chamadas poderá disputar uma bolsa na lista de espera nos dias 18 e 19 de fevereiro