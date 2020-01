Projeto em Itacaré oferece vagas gratuitas de jiu-jitsu para crianças.

Um projeto social desenvolvido pela Prefeitura de Itacaré, em parceria com a Academia Jadson Machado de Jiu-Jitsu, está oferecendo aulas gratuitas da modalidade esportiva para crianças e adolescentes carentes de 06 a 13 anos. E as inscrições estão abertas, oferecendo nessa etapa 15 vagas. Os interessados devem procurar os monitores da Academia Jadson Machado na Praça do Marimbondo, ou obter informações sobre as inscrições através do telefone (73) 98161-9341. As atividades serão iniciadas na próxima segunda-feira, dia 06 de janeiro.

As aulas serão ministradas com turmas nas segundas e quartas e nas terças e sextas, sempre das 18 às 19 horas. Além de aprender e praticar jiu-jitsu, os alunos também exercitam noções de disciplinas, valores sociais, comportamento e companheirismo. A proposta, segundo adiantou o professor Jadson Machado, é tornar essas crianças e adolescentes campeões no esporte e na vida, ajudando a transformar os sonhos em realidade. E os resultados já começam a render bons frutos. Em dezembro do ano passado 15 crianças que participaram dos projetos sociais de jiu-jitsu foram graduados e mudaram de faixas.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, parabenizou a iniciativa e garantiu que o projeto vai continuar, beneficiando cada vez mais crianças e revelando novos atletas nessa modalidade esportiva. De acordo com ele, o esporte tem ajudado a construir verdadeiros campeões, criando novas perspectivas para crianças e adultos e ajudando a superar as barreiras e desafios. “E a Academia Jadson Machado de Jiu-Jitsu tem dado um verdadeiro exemplo de cidadania e de compromisso com o social, realizando um trabalho sério e responsável, com muita técnica e conhecimento e acima de tudo com o compromisso em tornar verdadeiros campeões”, complementou o prefeito Antônio de Anízio.