Projeto cultural em Itacaré traz live com a banda Trio Baianado.

Cultura”, desenvolvido pela Prefeitura de Itacaré, através das secretarias de Turismo e Juventude, Esporte e Cultura, e o Conselho Municipal de Políticas Culturais, começa nesta sexta-feira, dia 1º de maio, às 17 horas, com a apresentação do Trio Baianado. A live será transmitida pelo Canal YouTube @itacaretv e Facebook @itacarebahia. No repertório terá o forró pé de serra, o forró raiz e muita descontração e talento com a banda itacareense Trio Baianado.

O projeto faz parte de uma das muitas ações do movimento “Tamo Junto pela Cultura e Por Itacaré”, que tem como objetivo construir juntos com os segmentos e entidades ligadas ao setor ações e atividades para apoio à cultura durante a pandemia. O movimento prevê também a elaboração do Plano Estratégico de Ação para a retomada da Cultura no município.

E o Projeto “Live Tamo Junto” vai contar sempre com a realização de apresentações pelos artistas em suas casas ou em um espaço disponibilizado pela Prefeitura e parceiros, sem desrespeitar a orientação de quarentena para barrar a epidemia de coronavírus. As apresentações serão pagas pela Prefeitura de Itacaré e parceiros, com objetivo de apoiar os artistas locais e proporcionar a população entretenimento sem sair de casa.

A primeira Live Teste será realizada nesta sexta-feira, dia 1º de maio, no Estúdio Armondes, com o Trio Baianado. Na próxima semana serão criados os critérios de participação através de sorteios no Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itacaré, que definirá a ordem de apresentação dos artistas. A Prefeitura buscará parceria para dar todo o suporte necessário para os artistas realizarem as Live’s;

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, explicou que nesse momento é preciso da união de todos os setores com o segmento da cultura, com os artistas, principalmente os músicos, mestres de capoeira e todos aqueles que dependem da movimentação turística precisam de apoio e auxílio. “Vamos todos juntos ajudar a cultura passar por este momento de pandemia” disse o prefeito António de Anízio.

