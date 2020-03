Proibidos eventos com mais de 50 pessoas em Itabuna.

Decreto assinado pelo prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, na tarde desta sexta-feira (13), suspende, por um período de 30 dias, os eventos com grande número de pessoas. O documento prevê ainda a renovação da medida, caso seja necessário, por períodos sucessivos. De acordo com o decreto, o município não vai autorizar nenhum evento com mais de 50 pessoas, principalmente em espaços fechados. Além disso, foi determinado que os bares e restaurantes distribuam suas mesas a uma distância de dois metros entre elas. O documento destaca ainda que as medidas são necessárias por causa da possível circulação do coronavírus na região cacaueira. Com isso, estão suspensos eventos como seminários, shows musicais e palestras. O decreto será publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (13).