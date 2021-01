Profissionais de saúde de plantão no ano novo recebem homenagem da Prefeitura.

Homenagear quem cuida com carinho da nossa gente. Foi com esse objetivo que o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, solicitou que fosse encaminhada uma ceia de ano novo para os profissionais de saúde que passaram a virada do ano de plantão nas unidades de atendimento do município. A alegria tomou conta dos trabalhadores que tiveram a oportunidade de comemorar o novo ano com festa e demonstrando o seu amor e cuidado com as pessoas.

“Fizemos questão de prestar essa simples homenagem porque sabemos do compromisso, do amor de cada um com o próximo e com o compromisso de cuidar da vida do nosso povo. Parabéns a cada profissional de saúde por exercer com carinho essa missão”, destacou o prefeito Antônio de Anízio.

As ceias de ano novo foram encaminhadas para os trabalhadores de plantão do Hospital de Itacaré. Hospital Gabriel Barros de Taboquinhas e o Centro de Atendimento ao Coronavírus de Itacaré (CACI).