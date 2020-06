Profissionais da Área da Beleza em Itacaré protestam solicitando a reabertura consciente.

Nesta terça-feira, 16 de junho de 2020, vários Profissionais de Salões de BelezaI em Itacaré realizaram protesto nas redes sociais, trocando a foto no perfil pela mensagem. ” Os Salões de Beleza de Itacaré de Itacaré estão de luto”!

Para trabalharem de forma legal, pois os salões ainda estão proibidos de abrirem as portas, desde o início da quarentena em março, devido a Covid-19 que tem tomado proporção na cidade.

Mesmo com a inclusão e sanção em Decreto do presidente, onde classificou os salões de beleza como atividades essenciais durante a pandemia do Novo Coronavírus, desde que obedecidas as determinações sanitárias do Ministério da Saúde.

Lembrando que STF decidiu que cabe aos estados e municípios o poder de estabelecer a classificação dos serviços essenciais.

“Esse é nosso primeiro protesto, e objetivo da manifestação é mostrar para a prefeitura e a população que somos capazes de cumprir protocolos de segurança, e abrir como outros estabelecimentos que estão em funcionamento.Precisamos reabrir as portas”, relatou uma cabeleireira que pediu para não ser identificada.

Os salões seguirão todas os protocolos de segurança contra a Covid-19 criados pelo Sebrae e de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS).