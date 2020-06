Produtora IN9Pro cria série de lives beneficentes com artistas de Itacaré.

Em tempos de pandemia de Covid-19, a solidariedade tem sido a solução para muitas famílias carentes de Itacaré. Foi pensando nisso que a IN9Pro vem produzindo um série de lives com artistas locais para arrecadar itens básicos para a sobrevivência, como alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal que estão sendo destinados às famílias em vulnerabilidade. As primeiras arrecadações foram entregues em Maio na zona rural e nos bairros carentes de Taboquinhas.



Os beneficiados nessa segunda rodada de doações, serão os povos ribeirinhos das Margens do Rio de Contas. Para evitar o deslocamento dessas pessoas durante a quarentena, as cestas com os alimentos, produtos de higiene e álcool gel serão levadas de lancha até essas famílias.

Como doar?

Para quem quiser fazer as doações de alimentos, produtos de limpeza e álcool em gel, poderá contribuir durante o evento ou depois, através do número 73 9 9843-9714.