Procura pelo Seguro-Desemprego cresce 97% na Bahia.

Números do Boletim Seguro-Desemprego levantados pelo Ministério da Economia apontam que, em 2020, o número de entradas solicitando o benefício cresceu em 97% na Bahia em relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto na primeira quinzena de maio de 2019 foram 12.971 pedidos, neste ano o número saltou para 25.601.

Superintendente de Desenvolvimento do Trabalho do Estado, Marcelo Gavião afirma que não esperava que o resultado fosse diferente por contra da matriz econômica da região que tem uma parcela significativa de sua economia voltada para o comércio e serviços. A pandemia afetou esses setores de forma direta: lojas fechadas, menos gente na rua para fazer compras. O baque era inevitável.

O comércio, por exemplo, perdeu 9.582 postos de trabalho em todo o estado durante o último mês de abril e puxa para cima uma outra estatística complicada: o saldo negativo registrado neste ano já “anula” o conquistado em 2019, quando a Bahia foi o estado que mais gerou empregos no Nordeste e o 5º que mais gerou no país. Leia mais no CORREIO