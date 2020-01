Prêmio Destaques: A pesquisa já está nas ruas, participe!

Já está nas ruas a pesquisa que vai escolher os profissionais e empresas que mais se destacaram no ano de 2019 em Itacaré. Os formulários foram distribuídos para que sejam respondidos em seus 76 quesitos. A pesquisa será coordenada pela organização do evento, e realizada por alunos da rede publica do município selecionados, e realizada nesta quinta-feira 30, amanhã dia 31 e sábado dia 01 de fevereiro, nos bairros do município. A iniciativa é da Radio Itacaré FM, e o site Itacaré Urgente.com, com total apoio da Prefeitura Municipal de Itacaré, da Agência Andrade, Lajotas Design.

A premiação será entregue em noite de gala, em grande festa com música ao vivo, segurança particular, no dia 21 de março na quadra poliesportiva do Colégio Manoel Castro na Pituba. Está conquista merece ser comemorada, participe!!!