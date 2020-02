Prêmio Comunika já tem data marcada, dia 28 de março.

A festa empresarial mais esperada do ano em Ubaitaba e região, o 11º Prêmio Comunika Melhores do Ano de 2019 em Ubaitaba e região.

O evento irá acontecer no CDL de Ubaitaba, no dia 28 de março e contará com as principais empresas, profissionais e políticos de Ubaitaba e região.

Em 2019, o Ano 10, foi marcado por muito glamour e entrega do “Oscar” aos premiados. (Foto Valdir Santos)

Em 2019, a Comunika realizou uma pesquisa em toda a cidade através de 5 pesquisadoras, e utilizou o critério de pesquisa quantitativa, aleatória, probabilística. E ouviu um total de 1200 pessoas na cidade de Ubaitaba e região. Sendo 80% dos entrevistados de forma presencial e 20% online.

A empresa Comunika, do publicitário e marketeiro Aleilton Oliveira, se consolidou no mercado de pesquisa de marketing pela seriedade com que faz o evento Prêmio Comunika.

No total 60 empresas e profissionais irão à premiação. Veja a lista dos ganhadores e Gráfico da Pesquisa que foi realizada em 2019.