Prêmio Comunika já tem data marcada, dia 28 de março.

A festa empresarial mais esperada do ano em Ubaitaba e região, o 11º Prêmio Comunika Melhores do Ano de 2019 em Ubaitaba e região.
O evento irá acontecer no CDL de Ubaitaba, no dia 28 de março e contará com as principais empresas, profissionais e políticos de Ubaitaba e região.
Em 2019, a Comunika realizou uma pesquisa em toda a cidade através de 5 pesquisadoras, e utilizou o critério de pesquisa quantitativa, aleatória, probabilística. E ouviu um total de 1200 pessoas na cidade de Ubaitaba e região. Sendo 80% dos entrevistados de forma presencial e 20% online.
A empresa Comunika, do publicitário e marketeiro Aleilton Oliveira, se consolidou no mercado de pesquisa de marketing pela seriedade com que faz o evento Prêmio Comunika.
No total 60 empresas e profissionais irão à premiação. Veja a lista dos ganhadores e Gráfico da Pesquisa que foi realizada em 2019.
|CATEGORIA
|GANHADOR
|MELHOR SUPERMERCADO
|SMART SUPERMERCADO
|CONTABILIDADE
|PINA CONTABILIDADE
|GÁS DE COZINHA
|BRASILGÁS
|MELHOR PIZZA DELIVERY
|DISK PIZZA DO GIL
|DOCERIA
|DELÍCIAS DA PÂMELA
|LOJA DE MÓVEIS
|BIRIBA MOVEIS
|LOJA DE AUTOPEÇAS
|BIGÚ AUTOPEÇAS
|POSTO DE COMBUSTÍVEL
|POSTO DO LAGO
|LOJA DE CALÇADOS
|DL CALÇADOS
|LOJA DE SOM AUTOMOTIVO E ACESSÓRIOS
|NETO SOUND
|PAPELARIA
|MAGAZINE CAJADO
|BARBEARIA
|SONICLEY – O REY DO DEGRADÊ
|LIDERANÇA POLÍTICA REGIONAL
|MARAÚ – GRACINHA VIANA
|PINTURA AUTOMOTIVA
|FARRÉ
|CHAPARIA E REPAROS AUTOMOTIVOS
|VAN MARTELINHO DE OURO
|LEILSON OLIVEIRA
|SECRETÁRIO MUNICIPAL
|VIDRAÇARIA –
|VIDRO FORTE
|LOJA DE DECORAÇÕES
|ANNETE VEST E DECORAÇÕES
|COMPRAS DE CACAU
|EDCAU
|BUFFET E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS
|ANA PAULA PARTY
|LOJA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
|CONSTRUÇÃO E FAZENDA
|MELHOR AÇOUGUE
|SMART SUPERMERCADOS
|CANTOR
|BINHO ALVES
|ESCOLA PARTICULAR
|COLÉGIO VIDA
|DENTISTA PARTICULAR
|DR. DIOGO /DAC ODONTO
|DENTISTA PÚBLICO
|DRA. TAMIRES SAMPAIO
|MÉDICO PÚBLICO
|DR HUGO HENRIQUE
|SALGADEIRA
|DELÍCIAS DA PÂMELA
|CURSO DE INFORMÁTICA
|CET INFORMÁTICA
|LAJES PREMOLDADAS
|LAJES LACON
|OFICINA AUTOMOTIVA
|BIGÚ AUTOSERVICE
|MELHOR HAMBURGUER DELIVERY
|HAMBURGUER DO JÓ
|VEREADOR –
|MARCOS LIGER
|DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
|JAPONÊS
|SONORIZAÇÃO DE RUA
|VOZ CULTURAL
|JC PRODUÇÕES
|PALCOS E SONORIZAÇÃO DE EVENTOS
|ENGENHEIRO CIVIL
|JOÃO MAURÍCIO
|VENDEDOR
|LANGO SIMPATIA
|LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICAS
|PRONTANÁLISE
|COMIDA JAPONESA
|KAMITO SUSHI BAR
|SEGURANÇA DE EVENTOS
|GRUPO PELOTÃO
|AUTO ESCOLA
|DO VALE
|SALÃO DE BELEZA
|POLLY HAIR
|POLICIAL MILITAR
|THIAGO CARVALHO
|JOVEM EMPRESÁRIO
|FELIPE DO SUPERMERCADO SANTO ANTONIO
|ENTIDADE ATUANTE
|CDL
|POLPA DE FRUTAS
|NATURE FRUTTI
|LOJA DE INFORMÁTICA
|SILVIUS E CIA
|CLÍNICA MÉDICA
|CLIMEG
|MULTIMARCAS
|WAVE MIX
|PANIFICADORA
|SANTO ANTÔNIO
|EMPRESA REVELAÇÃO
|AÇAÍ EXPRESSO
|RÁDIO FM –
|UBAITABA FM
|CLÍNICA GINECOLÓGICA
|CLIMEG
|REVENDA DE PNEUS
|SANTANA PNEUS
|PROVEDOR DE INTERNET
|UBAINET
|ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
|ARAGÃO E PIRES
|LOJA DE ROUPAS POPULAR
|LOJÃO DO BRÁS
|BANDA EVANGÉLICA
|SANTO GROOVE
|BANDA MUSICAL
|TONY CANABRAVA
|LIDERANÇA POLÍTICA UBAITABA
|ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ – BÊDA
|HONRA AO MÉRITO
|DESPORTISTA
|ALAN COSTA – CAJADO KARATÊ DÔ
|PROJETO FILANTRÓPICO
|ASSOCIAÇÃO RENASCER
|ENTIDADE
|ROTARI CLUB
|FUNCIONÁRIO PÚBLICO
|JORGE DO CORREIO
|FUNCIONÁRIO PÚBLICO
|MANDUCA DO CORREIO
Lembrando que essa não é uma pesquisa política e nem tem validade política. Mas uma pesquisa de lembrança de marca, onde as pessoas indicam quem elas querem que ganhe o prêmio Comunika.