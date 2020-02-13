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Prêmio Comunika já tem data marcada, dia 28 de março.

Aleilton Oliveira, idealizador e organizador do Prêmio Comunika em Ubaitaba. (Foto Valdir Santos)

A festa empresarial mais esperada do ano em Ubaitaba e região, o 11º Prêmio Comunika Melhores do Ano de 2019 em Ubaitaba e região.

O evento irá acontecer no CDL de Ubaitaba, no dia 28 de março e contará com as principais empresas, profissionais e políticos de Ubaitaba e região.

Em 2019, o Ano 10, foi marcado por muito glamour e entrega do “Oscar” aos premiados. (Foto Valdir Santos)

Em 2019, a Comunika realizou uma pesquisa em toda a cidade através de 5 pesquisadoras, e utilizou o critério de pesquisa quantitativa, aleatória, probabilística. E ouviu um total de 1200 pessoas na cidade de Ubaitaba e região. Sendo 80% dos entrevistados de forma  presencial e 20% online.

A empresa Comunika, do publicitário e marketeiro Aleilton Oliveira, se consolidou no mercado de pesquisa de marketing pela seriedade com que faz o evento Prêmio Comunika.

No total  60 empresas e profissionais irão à premiação. Veja a lista dos ganhadores e Gráfico da Pesquisa que foi realizada em 2019.

CATEGORIA GANHADOR
MELHOR SUPERMERCADO SMART SUPERMERCADO
CONTABILIDADE PINA CONTABILIDADE
GÁS DE COZINHA BRASILGÁS
MELHOR PIZZA DELIVERY DISK PIZZA DO GIL
DOCERIA DELÍCIAS DA PÂMELA
LOJA DE MÓVEIS BIRIBA MOVEIS
LOJA DE AUTOPEÇAS BIGÚ AUTOPEÇAS
POSTO DE COMBUSTÍVEL  POSTO DO LAGO
LOJA DE CALÇADOS DL CALÇADOS
LOJA DE SOM AUTOMOTIVO E ACESSÓRIOS NETO SOUND
PAPELARIA MAGAZINE CAJADO
BARBEARIA SONICLEY   – O REY DO DEGRADÊ
LIDERANÇA POLÍTICA REGIONAL MARAÚ  – GRACINHA VIANA
PINTURA AUTOMOTIVA FARRÉ
CHAPARIA E REPAROS AUTOMOTIVOS  VAN MARTELINHO DE OURO
LEILSON OLIVEIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL
VIDRAÇARIA – VIDRO FORTE
LOJA DE DECORAÇÕES  ANNETE VEST E DECORAÇÕES
COMPRAS DE CACAU EDCAU
BUFFET E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS ANA PAULA PARTY
LOJA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO E FAZENDA
MELHOR AÇOUGUE SMART SUPERMERCADOS
CANTOR  BINHO ALVES
ESCOLA PARTICULAR COLÉGIO VIDA
DENTISTA PARTICULAR DR. DIOGO /DAC ODONTO
DENTISTA PÚBLICO DRA. TAMIRES SAMPAIO
MÉDICO PÚBLICO DR HUGO HENRIQUE
SALGADEIRA DELÍCIAS DA PÂMELA
CURSO DE INFORMÁTICA CET INFORMÁTICA
LAJES PREMOLDADAS LAJES LACON
OFICINA AUTOMOTIVA BIGÚ AUTOSERVICE
MELHOR HAMBURGUER DELIVERY HAMBURGUER DO JÓ
VEREADOR – MARCOS LIGER
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JAPONÊS
SONORIZAÇÃO DE RUA VOZ CULTURAL
JC PRODUÇÕES PALCOS E SONORIZAÇÃO DE EVENTOS
ENGENHEIRO CIVIL JOÃO MAURÍCIO
VENDEDOR LANGO SIMPATIA
LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICAS PRONTANÁLISE
COMIDA JAPONESA KAMITO SUSHI BAR
SEGURANÇA DE EVENTOS GRUPO PELOTÃO
AUTO ESCOLA DO VALE
SALÃO DE BELEZA POLLY HAIR
POLICIAL MILITAR  THIAGO CARVALHO
JOVEM EMPRESÁRIO FELIPE DO SUPERMERCADO SANTO ANTONIO
ENTIDADE ATUANTE CDL
POLPA DE FRUTAS NATURE FRUTTI
LOJA DE INFORMÁTICA SILVIUS E CIA
CLÍNICA MÉDICA CLIMEG
MULTIMARCAS WAVE MIX
PANIFICADORA SANTO ANTÔNIO
EMPRESA REVELAÇÃO AÇAÍ EXPRESSO
RÁDIO FM  – UBAITABA FM
CLÍNICA GINECOLÓGICA CLIMEG
REVENDA DE PNEUS SANTANA PNEUS
PROVEDOR DE INTERNET UBAINET
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ARAGÃO E PIRES
LOJA DE ROUPAS POPULAR LOJÃO DO BRÁS
BANDA EVANGÉLICA SANTO GROOVE
BANDA MUSICAL TONY CANABRAVA
LIDERANÇA POLÍTICA UBAITABA ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ – BÊDA
HONRA AO MÉRITO
DESPORTISTA ALAN COSTA – CAJADO KARATÊ DÔ
PROJETO FILANTRÓPICO ASSOCIAÇÃO RENASCER
ENTIDADE ROTARI CLUB
FUNCIONÁRIO PÚBLICO JORGE DO CORREIO
FUNCIONÁRIO PÚBLICO MANDUCA DO CORREIO

Lembrando que essa não é uma pesquisa política e nem tem validade política. Mas uma pesquisa de lembrança de marca, onde as pessoas indicam quem elas querem que ganhe o prêmio Comunika.

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