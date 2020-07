Prefeitura realiza mais uma etapa das obras do novo estádio de Itacaré.

O esporte em Itacaré vai ganhar mais um novo equipamento que será fundamental para revelar novos talentos. A Prefeitura de Itacaré, em parceria com a iniciativa privada, está concluindo mais uma etapa do novo estádio municipal, que fica no bairro da Passagem, ao lado do Centro Treinamento de Canoagem e da nova Creche Municipal, que também já está sendo concluída.