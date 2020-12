Prefeitura realiza mais uma etapa das obras da nova ponte do Pé de Serra.

Mais um sonho dos moradores da zona rural de Itacaré vai se tornar realidade. A Prefeitura está realizando, com recursos próprios, as obras de construção da nova ponte do Pé de Serra, um serviço que vai beneficiar os moradores de diversas localidades, E no último domingo foi concluída mais uma etapa das obras, com a colocação da laje, um serviço que contou com a participação dos servidores da Prefeitura de Itacaré e também dos moradores, através do sistema de mutirão.

Os serviços entram agora em fase de conclusão e em breve os moradores já vão contar com uma nova ponte de concreto, muito mais segura, melhorando o acesso e facilitando assim a vida dos estudantes e agricultores familiares dessas comunidades. Além do Pé de Serra, a nova ponte vai beneficiar os moradores das regiões do Vale Negro, Pau Brasil, Barrocão e várias outras localidades.

O prefeito Antônio de Anízio vem acompanhando o andamento das obras, juntamente com os vereadores Givaldo Anes e Seu Luiz, e o vereador eleito Renilson Ramos, e destacou a importância dessa ponte para a comunidade. “Quem mora na zona rural sabe a importância desses serviços, facilitando o acesso, garantindo o escoamento da produção e mais oportunidades de emprego, renda e desenvolvimento. Por isso é que vamos continuar com esse compromisso de cuidar bem da nossa população”, complementou o prefeito.

Antônio de Anízio adiantou que além da ponte, vários outros serviços vão continuar em todo o município, beneficiando diversas comunidades com ações importantes como a melhoria das estradas, garantia de um melhor atendimento médico, acesso à internet e a implantação dos serviços de água encanada e energia elétrica. A Prefeitura de Itacaré também já iniciou as obras de construção da nova ponte da região da Incom, um serviço que vai beneficiar as comunidades do Fojo, Tesouras e diversas localidades da região.