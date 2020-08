Prefeitura prepara Itacaré para abertura gradual para o turismo.

Deixar a cidade ainda mais bonita para receber bem os turistas que desejam conhecer ou retornar a Itacaré. Esse é o trabalho que vem sendo feito pela Prefeitura de Itacaré, que já está organizando todo o município para a abertura gradual para o turismo que acontecerá já nesta sexta-feira, dia 14 de agosto. Além de todas as medidas de proteção, desinfecção e fiscalização da vigilância sanitária, a Prefeitura de Itacaré está realizando o serviço de iluminação, recomposição das lâmpadas, podas de árvores, melhoria das praças, limpeza das ruas e das praias, retirada de entulhos e organização de todo o município.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que todo esse trabalho é para que a cidade possa continuar encantando todos que aqui moram e também os turistas, com suas belezas naturais, sua gastronomia e com a alegria do seu povo hospitaleiro e colhedor. Antônio de Anízio reafirma que cidade já está sendo preparada para receber os turistas e a retomada da economia, de forma segura e gradual, mas é preciso que todos colaborem não somente com as medidas de proteção, como os cuidados para evitar o coronavírus.

E não é apenas a sede do município que está se preparando para o turismo. Os distritos de Taboquinhas e Água Fria também já estão muito mais bonitos. Em Taboquinhas a Prefeitura realizou toda a limpeza da entrada, recebendo os visitantes com a vista do Rio de Contas, realizou a reurbanização das ruas do Comercio e João Coutinho, recuperou a rua da Igreja, com a pavimentação dos passeios, iluminação, pintura da balaustrada, pintura de um painel contando a história do município.

No local também foi feito o prolongamento do calçamento da rua do comércio, na entrada do distrito, construção do mirante, pavimentação da antiga trilha dos tropeiros e pavimentação e urbanização da Rua da Pancada, transformando o local no Parque das Corredeiras, unindo as belezas naturais com a tradição do local. Já água Fria conta com novas ruas calçadas e o Mirante logo na entrada do distrito.

E já está quase tudo pronto para receber os turistas de forma gradual. Uma das exigências é que para reabrir é preciso ter o Selo Turismo Seguro Itacaré, que visa certificar os estabelecimentos do setor turístico do município de acordo com os cumprimentos de critérios para adequação das suas instalações e procedimentos para atender protocolos sanitários, de segurança e qualidade no atendimento. Para ter o Selo Turismo Seguro Itacaré basta fazer o requerimento virtual para solicitação de vistoria “in loco” nas dependências dos estabelecimentos.