Prefeitura leva água encanada para as casas do Morada de Israel.

Mais uma comunidade da zona rural de Itacaré é atendida pela Prefeitura com o serviço de água encanada nas residências. Dessa vez o serviço de água nas casas chegou até a comunidade da Vila Morada de Israel, as chamadas Casinhas, um trabalho realizado pela Prefeitura de Itacaré, em parceria com a Câmara de Vereadores os moradores do local. O serviço foi feito em sistema de mutirão, com materiais, equipamentos e maquinários da Prefeitura e a parceria da mão de obra da comunidade. E no local agora é só alegria.

No total são cerca de 60 famílias de pequenos agricultores que moram no local e que já estão sendo beneficiadas com o serviço de água encanada gratuito em suas casas. De acordo com o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, essa é mais uma reivindicação da comunidade do local que está sendo atendida pela Prefeitura. No local foi colocado um grande reservatório e realizadas as ligações para chegar até cada uma das casas e assim toda a comunidade possa estar contando com o serviço de água encanada em suas residências.

A Vila Morada de Israel, ou as Casinhas, como é mais conhecida, é um conjunto habitacional popular que fica no quilômetro 12 da rodovia Itacaré-Camamu. Para a comunidade, esse é mais um benefício da Prefeitura que vai trazer mais alegria, saúde e qualidade de vida para todos. “Cada vez mais a gente tem orgulho de morar em Itacaré, porque aqui a Prefeitura cuida da nossa gente e cada dia faz muito mais para beneficiar o nosso povo. Isso sim é motivo de alegria”, afirmou uma moradora da Vila Morada de Israel, feliz com o novo serviço na comunidade.