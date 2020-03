Prefeitura Itacaré cria sistema de marcação de lugares nas filas para evitar o contágio.

Gestos simples, pequenas ações, mas que podem salvar vidas e evitar o contágio e a proliferação do coronavírus. Foi pensando nisso que a Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, criou o sistema de marcação de lugares nas filas de supermercados, casas lotéricas e bancos, locais onde há a concentração de pessoas e poderá causar o contágio mais fácil da doença. Com o distanciamento dentro das recomendações do Ministério da Saúde, o objetivo é garantir a saúde das pessoas que insistem em sair de casa ou precisam realizar procedimentos necessários.

Com a simples pintura de lugares nas filas, a orientação é que a comunidade mantenha a distância um dos outros. E a medida já começou a ter resultados nesta terça-feira. Mas mesmo com todos esses cuidados, o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, está orientando as pessoas para que permaneçam em casa e só saiam de suas residências em casos de extrema necessidade. O isolamento social é apontado como a melhor medida nesse momento para combater a doença.

A Prefeitura de Itacaré, através do comitê de monitoramento, vem realizando uma série de medidas para garantir a saúde da população e evitar a transmissão do coronavírus, como a suspensão das aulas, implantação de barreiras sanitárias a o fechamento do comércio, academias, bares, restaurantes, quiosques, lanchonetes, food trucks, casas de shows e eventos e outros estabelecimentos assemelhados. Mas a recomendação é que a população permaneça em casa, evitando aglomerações.

Desde a assinatura dos decretos suspendendo o comércio, eventos e serviços, a Prefeitura de Itacaré vem mantendo a fiscalização constante e orientando os proprietários dos estabelecimentos quanto os perigos do COVID 19. Mesmo assim, é preciso contar com a conscientização e o apoio de todos. As recomendações são ficar em casa, higienizar as mãos com frequência e sair apenas quando extremamente necessário.