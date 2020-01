Prefeitura e Bahiater realizam no dia 14 novo mutirão de DAPs em Taboquinhas.

A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Agricultura e Pesca, em parceria com a Setaf-Bahiater, estará realizando no próximo dia 14 de janeiro um novo mutirão para a emissão e renovação da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). O atendimento acontecerá a partir das 8h30min na Secretaria de Agricultura e Pesca, na Rua João Coutinho, e é a aberto a agricultores familiares, pescadores e marisqueiras de todo o município de Itacaré.

O secretário de Agricultura, Humberto Matos, informou que além da emissão e renovação das DAPs, técnicos do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) vão estar em Taboquinhas para orientar as pessoas e associações interessados na elaboração de projetos. O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, explicou que a DAP é considerada como o principal instrumento de identificação do agricultor familiar. “Por meio dele, é possível ter acesso às ações que beneficiam e aprimoram as atividades diárias no campo e na pesca. Daí a importância desse mutirão e da presença de todos que precisam regularizar suas situações”, complementou o prefeito.

Antônio de Anízio esclarece que com a DAP a agricultora e o agricultor familiar têm à disposição diversas políticas públicas que auxiliam no desenvolvimento da produção e, consequentemente, na melhoria das condições de trabalho e qualidade de vida. Criado para identificar o agricultor familiar nas áreas rurais, o documento dá acesso a políticas como o crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e aos programas de compra pública, como o de Aquisição de Alimentos (PAA) e o de Alimentação Escolar (Pnae).

Os técnicos da Setaf-Bahiater informaram que a emissão da DAP é gratuita e para realizar esse atendimento o pescador, pescadora ou pequeno agricultor deverá apresentar os seguintes documentos: CPF e RG do titular e do companheiro, documento que vincula a pessoa ao uso da terra, título da propriedade ou comprovante de pagamento do ITR, ou contrato de parceria, ou de meeiro, ou de comodato, ou ainda carta de anuência, desde que seja acompanhado do título de propriedade (escritura), de pagamento do ITR do proprietário, comprovante de residência e discriminação de renda.

O documento é exclusivo dos trabalhadores rurais que atuam em conjunto com a família, incluindo quilombolas, povos indígenas, extrativistas, pescadores, assentados da Reforma Agrária, agricultores em geral, dentre outros produtores rurais. O pescador ou agricultor familiar que possui a DAP pode participar de todos os programas do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) voltados ao seu perfil. Dentre algumas iniciativas, destacam-se a Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), que ajuda no fortalecimento das atividades agrícolas diárias. O acesso ao crédito também só é permitido com a DAP, incluindo as linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Tem ainda a Rede Brasil Rural, um portal de internet voltado para a comercialização de produtos e as políticas direcionadas às mulheres rurais.