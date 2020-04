Prefeitura de Uruçuca confirma segundo caso de coronavírus na cidade.

Neste dia 04, às 20:00h, o NRS- SUL confirmou o segundo paciente com a Covid-19, doença causada pelo Coronavírus, em Uruçuca. O paciente estava internado no HRCC, desde o dia 01/04, com uma dor abdominal. Ao realizar exames de imagem, levantou-se a suspeita, e foi realizado a coleta Covid-19. O resultado positivo foi emitido hoje, pelo LACEN. O paciente recebeu alta hospitalar, já está em casa e em isolamento domiciliar junto com seus familiares.

A vigilância epidemiológica já adotou todos os protocolos necessários para a situação. A recomendação é que todos continuem adotando todas as medidas para se precaver e que monitorem possíveis sintomas da doença.

O Prefeito Moacyr Leite Júnior reforça a recomendação para que todos continuem a adotar as medidas de precaução e monitorando possíveis sintomas da doença. O Prefeito destaca, ainda que, por meio do comitê de crise, vem monitorando a situação do município e tomando medidas mitigatórias para evitar o contágio desenfreado da doença. (Ichocolate)