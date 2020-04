Prefeitura de Ubaitaba confirma primeiro caso de Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ubaitaba confirmou neste sábado (25), o primeiro caso de Covid-19. Segundo a nota publicada na página oficial da prefeitura em uma rede social, a pessoa infectada é residente no município de Ubaitaba, mas está internado no hospital Costa do Cacau, local onde o mesmo adquiriu o vírus. Segundo o Hospital o paciente encontra-se em estado grave, sob cuidados intensivos.

A Secretaria informa que todos os contatos do paciente já foram isolados e receberam orientações da Vigilância Epidemiológica, e reforça que todos sigam as recomendações preventivas das autoridades de saúde, já divulgadas pela assessoria de comunicação nas redes sociais e rádio.