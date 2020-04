A Prefeitura de Ubaitaba, confirmou a primeira morte por coronavírus na cidade. O paciente estava internado em estado grave no Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus. A Secretaria de Saúde informou que as pessoas que tiveram contato com o paciente já estavam em isolamento domiciliar e são acompanhadas pela Vigilância Epidemiológica. O governo municipal reforça que os moradores sigam todas as recomendações de prevenção das autoridades de saúde. (Barra Grande 24h)