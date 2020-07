Prefeitura de Maraú paga 50% do 13º salário dos servidores da Educação.

A atual gestão da prefeitura de Maraú segue demonstrando o compromisso com o servidor público municipal, desta forma a Prefeitura de Maraú, antecipou no final do mês de junho aos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação, o pagamento de 50% do décimo terceiro de 2020. Também foi efetuado o pagamento antecipado do salário de junho de todos servidores.

A expectativa é que através da disponibilidade desses recursos no mercado vai incrementar, de forma geral, o comércio e os serviços locais, fortalecendo a economia local.

Uma das marcas da gestão da Prefeita Gracinha Viana é o pagamento desta primeira parcela para o mês de junho. A antecipação só é possível porque apesar da queda na arrecadação dos impostos, a atual Administração tem empreendido esforços para manter o equilíbrio das contas do Município.(Barra Grande 24h)