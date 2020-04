Prefeitura de Maraú confirma o primeiro caso de Coronavírus no município.

A Prefeitura de Maraú, através da Vigilância Epidemiologica da Secretaria Municipal de Saúde, vem informar o primeiro caso positivo para COVID 19. Trata-se de uma paciente que foi internada no Hospital Regional Costa do Cacau, com suspeita de dengue e ao retornar de alta para o município, após alguns dias, apresentou sintomas característicos da COVID-19, sendo então coletado exames para envio ao LACEN, cujo resultado positivo foi recebido na manhã desta quarta-feira, 29.

Ocorre que a paciente na noite de ontem, Idosa com 71 anos de Idade, apresentou complicações sendo levado para hospital regional Costa do Cacau em Ilhéus, onde permanece internada.

*CASO SUSPEITO*

Na manhã de hoje, 29, uma familiar da paciente, que esteve como acompanhante da mesma durante o período de internação por suspeita de dengue, que também estava sendo monitorada com sintomas gripais leves, apresentou queixas características para o COViD. A coleta do material será realizada na tarde de hoje por profissionais da vigilância epidemiológica do município para envio ao LACEN.

Com isso, o município de Maráu possui agora um caso confirmado e um suspeito. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, todos os familiares das duas mulheres continuam sendo monitorados pela equipe de saúde da família.

Aproveitar o isolamento social e a permanência em casa para evitar a disseminação do coronavírus com os cuidados na prevenção à dengue. Essa é a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde. Os cuidados contra à dengue devem ser reforçados para evitar que pessoas fiquem doentes e sejam encaminhadas para hospitais de Ilhéus e Itabuna.

A prefeitura municipal orienta que a população deve manter os cuidados preventivos para minimizar a proliferação do vírus em Maraú. A Vigilância Epidemiologica reforça a necessidade dos cuidados quanto ao isolamento social, uso de máscaras e das medidas de higienização.Fonte: Ascom Prefeitura Municipal de Maraú.