Prefeitura de Maraú confirma mais 02 casos de Coronavírus no Município.

A Prefeitura de Maraú, através da Vigilância Epidemiologica da Secretaria Municipal de Saúde, vem informar mais dois casos positivos para COVID-19. Trata-se de uma idosa de 74 anos, hipertensa e do filho de 53 anos, ambos são moradores da sede do município. De acordo com a Secretaria de Saúde, a idosa e o filho dizem não ter saído do município nos últimos 15 dias.

Outros dois familiares dos pacientes com casos confirmados, são considerados suspeitos e terão o material coletado e enviado para o Lacen. Um deles tem 41 anos e um jovem de 17 anos. De acordo com a secretaria, todos foram colocados em isolamento domiciliar.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, foram feitos testes rápidos nos dois pacientes suspeitos que deram resultado negativo, porém, o material de ambos será coletado e enviado ao labolatório central da Bahia.

A Prefeitura de Maraú reforça que todas as medidas adotadas devem ser cumpridas à risca a fim de evitar que o Município tenha um surto da doença. A recomendação é para que NÃO saiam de casa sem extrema necessidade.FONTE: ASCOM Prefeitura de Maraú.