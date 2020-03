Após suspeitas, prefeitura de Itacaré reforça ações de vigilância contra o coronavírus.

A descoberta de casos suspeitos de coronavirus na região levou a Prefeitura de Itacaré a adotar uma série de medidas para o monitoramento e combate da doença no município. Por enquanto não há qualquer confirmação sobre os pacientes com a doença na cidade, mas a orientação é intensificar a vigilância e capacitar profissionais para agir em caso de necessidades. Por ser uma cidade turística visitada por pessoas do mundo inteiro, o secretário de Saúde, Ricardo Lins, alerta que todos precisam estar atentos.

No caso dos pacientes suspeitos e que há a informação de que estariam hospedados em Itacaré, o secretário de Saúde explica que na verdade não contraíram a doença no município e que antes de vir para a cidade passaram por diversos outros locais. De acordo com ele, o controle sobre a entrada de pessoas, por portos e aeroportos do país é de responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Mesmo assim, o município permanece em alerta e tem adotado diversas medidas de informações sobre os riscos de contrair a doença.

A orientação aos profissionais de saúde e aos proprietários de hotéis, pousadas e estabelecimentos comerciais que lidam diretamente com o público é que ao observarem esses turistas de outros países, que apresentem os sintomas do coronavírus, como febre e dificuldade respiratória, devem procurar imediatamente uma unidade de saúde. E a recomendação aos serviços de saúde é que esses pacientes devam ser imediatamente isolados e tratados de acordo com a gravidade do quadro clínico.

Os profissionais devem usar medidas de precaução padrão. Casos graves devem ser encaminhados para um hospital de referência, e os leves devem ser acompanhados pela atenção básica em saúde com a recomendação de isolamento domiciliar. As investigações sobre transmissão do novo coronavírus ainda estão em andamento, mas já foi identificada a disseminação de pessoa para pessoa. O vírus pode ficar incubado por duas semanas, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção. Ainda não está claro com que facilidade o vírus se espalha de pessoa para pessoa. Apesar disso, a transmissão costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas (como gotículas de saliva, espirro ou tosse).