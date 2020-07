Prefeitura de Itacaré realizará Festival de Vídeos para alunos da rede municipal.

Os estudantes da rede municipal de Itacaré dos anos finais do Ensino Fundamental estarão participando do Festival de Vídeo promovido pela Prefeitura, através da Secretaria de Educação, em parceria com a Fundação Viven, uma iniciativa que tem por objetivo oferecer aos jovens a oportunidade de abordar uma questão social com a qual se identifiquem e queiram dar visibilidade por meio da produção de vídeos. Para participar do festival os alunos devem montar equipes com no mínimo três participantes e entrar em contato com o coordenador da sua unidade escolar.

Poderão participar os alunos do 6º ao 9º do Centro Educacional de Itacaré, do Instituto Paulo Ganem Souto, da Escola Antônio Raimundo e também da Escola Marieta. A partir de então os estudantes passam a fazer parte do desafio Videos for Change que oferece formação e orientação e ainda a oportunidade de fazer vídeos de 1 minuto sobre problemas que os afetam e os interessam, a exemplo do Covid 19, violência doméstica, racismo, sustentabilidade, segurança alimentar, bullying, discriminação e preconceito, dentre outros temas atuais.

De acordo com a secretária de Educação, Eliane Camargo, a proposta é incentivar o senso crítico, o interesse por temas da atualidade e ajudar os alunos a desenvolver habilidades de ativismo social. O desafio é desenvolvido em dez etapas sucessivas e crescentes que devem ser seguidas para a conquista do objetivo final.

O primeiro passo é formar a equipe, escolher o nome e a imagem do grupo de WhatsApp. Depois é preciso escolher o tema e a mensagem a ser trabalhada. A partir daí é necessário aprofundar o tema escolhido, por meio do Diagrama da Árvore e definir o formato, se será videoclipe, dramaturgia, animação ou outra modalidade. Também é preciso escrever o roteiro e desenvolver as habilidades técnicas por meio de vídeos tutoriais abordando arte, fotografia, animação e som, fornecidos pelo Desafio Videosfor Change. • Fazer o detalhamento de cena por cena usando a técnica de storyboard.

Vale ressaltar ainda que durante esse processo, os alunos desenvolverão o pensamento crítico, a capacidade de argumentação lógica e a empatia ao pesquisarem e buscarem evidências sobre o tema escolhido; ao organizarem-se em equipes para realização das tarefas; ao gerirem o tempo para realização das entregas; e, por fim, ao darem visibilidade a um tema social que os toca.

Os vídeos produzidos serão exibidos no site Festival de Itacaré, promovido pela Prefeitura, através da Secretaria de Educação, e nas redes sociais, onde o público poderá escolher a sua produção preferida por meio do voto na categoria melhor vídeo. E a produção que obtiver uma maior quantidade de votos, será premiado com sua divulgação a nível internacional e comentado por celebridades. Os vídeos serão classificados pelas categorias: Melhor filme; Melhor tema/mensagem; Melhor roteiro; Melhor edição e Melhor câmera/filmagem.