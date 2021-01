Prefeitura de Itacaré realizará encontro com representantes das modalidades esportivas.

A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Esporte, Mulher e Juventude, estará realizando na próxima terça-feira, dia 12, um encontro com representantes de todas as modalidades esportivas para a primeira reunião com as associações do município. O objetivo é ouvir cada segmento esportivo para a elaboração das diretrizes, metas e ações que serão adotadas nos próximos anos. O encontro será às 19 horas na secretaria de Esporte, localizada na praça Dois de Julho (praça do Canhão).

No encontro será apresentada a nova equipe da Secretaria de Esporte, Mulher e Juventude e discutidas as metas de trabalho. Também serão ouvidos os representantes de cada modalidade esportiva para que apresentem sugestões e contribuições para o desenvolvimento do esporte em Itacaré. O objetivo é que posteriormente as associações e representantes de cada uma dessas modalidades apresentem um calendário de eventos esportivos.

O secretário Marcelo Barros informou que inicialmente será realizada a reunião em Itacaré e na próxima semana acontecerá no distrito de Taboquinhas, para evitar aglomerações e possibilitar que sejam ouvidos os representantes das mais diversas modalidades esportivas, da sede e dos distritos. E para seguir os protocolos de segurança, a reunião será restrita a apenas um representante de cada classe, disponibilizaremos álcool em gel. Marcelo Barros lembra ainda que, para ter acesso ao local cada pessoa deve usar máscara todo o tempo que durar o encontro.