Prefeitura de Itacaré realizará amanhã live do Dia da Juventude.

A Prefeitura Municipal de Itacaré, através das secretarias de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social e o apoio da Câmara de Vereadores, estará realizando a Live do Dia da Juventude, nesta quarta-feira, dia 12 de agosto, tendo como tema “Novas Perspectivas para a Juventude de Itacaré”. O objetivo é discutir o papel da Juventude para o desenvolvimento da sociedade frente ao no normal.

A Live do Dia da Juventude contará com a participação do prefeito de Itacaré, António de Anízio, e de vários convidados, a exemplo de Fernanda Sampaio, coordenadora de Políticas para a Juventude da Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social; Nanci Costa, supervisora do SENAC; Rosane Moreno, assistente social e técnica de proteção social básica no CRAS; Débora Martins, psicóloga do Centro Educacional de Ensino Especializado de Itacaré e Técnica da Secretaria da Saúde; Júlio Oliveira, secretário de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo; Juliana Novaes, secretária de Desenvolvimento Social, e do vereador Diego de Bidal. A Live contará ainda com a participação da juventude de Itacaré e apresentação musical de Mr. Lagos, sorteio de brindes e será transmitida às 19 horas, pelo canal do Youtube SETURITACARE.

A Programação contará com os seguintes subtemas: “Os desafios das Políticas Públicas para Juventude”, ” Oportunidades de Capacitação do SENAC para a Juventude e Aprendizagem do Jovem Aprendiz “, ” Políticas Pública de Assistência social para Jovens no município de Itacaré “, “Pensar a Juventude como Agente de Transformação da Sociedade” ” Políticas Pública para a Juventude de Itacaré “, “ Sistema Municipal da Juventude” e a “Relação Entre o Jovem e a Política”.

Confira a programação do Dia da Juventude

Dia 12 de agosto de 2020 (Quarta-feira)

Horário: 19 Horas

Transmissão: Youtube SETURITACARE

Mediador: Ed Camargo – Secretário Municipal de Comunicação

SUBTEMAS E CONVIDADOS:

“Os desafios das Políticas Públicas para Juventude” – Fernanda Sampaio – Coordenadora de Políticas para a Juventude – Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS)

” Oportunidades de Capacitação do SENAC para a Juventude e Aprendizagem do Jovem Aprendiz ” – Nanci Costa – Supervisora do SENAC

” Políticas Pública de Assistência social para Jovens no município de Itacaré ” – Rosane Moreno – Assistente Social – Técnica de Proteção Social básica no CRAS.

“Pensar a Juventude como Agente de Transformação da Sociedade” – Débora Martins – Psicóloga – Centro Educacional de Ensino Especializado de Itacaré e Técnica da Secretaria da Saúde.

” Políticas Pública para a Juventude de Itacaré ” – Júlio Oliveira – Secretário de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo.

“ Sistema Municipal da Juventude” Diego de Bidal – Vereador.

Participação Musical: MR LAGOS

O Dia da Juventude comemora o papel que tem a juventude na humanidade para o desenvolvimento de sociedades sustentáveis. Neste dia se procura exaltar e reconhecer a importância do compromisso e da participação dos jovens na obtenção de nações de um desenvolvimento integral e equilibrado. Também se pretende promover a participação cidadã ativa e efetiva dos jovens em todos os níveis da sociedade. O Dia Internacional da Juventude foi declarado pela Assembleia Geral das Nações Unidas no ano de 1999. A afirmação foi feita com base nas recomendações obtidas durante a Conferência Mundial de Ministros da Juventude, realizada em 1998. A promoção e objetivo de posicionar os jovens num papel importante na sociedade é realizado em conjunto com os Estados membros da Organização das Nações Unidas. Este dia é comemorado em 12 de agosto de cada ano.