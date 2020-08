Prefeitura de Itacaré realiza obras da escadaria e rampa do Porto de Trás.

A Prefeitura de Itacaré já está realizando, com recursos próprios, as obras de construção da rampa e escadaria do antigo Porto de Trás, com a proposta de resgatar a história e a tradição da cidade, facilitar a vida dos moradores e pescadores e deixar o local ainda mais bonito para os itacareenses e turistas. O objetivo, segundo informou o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, é valorizar cada vez mais o Porto de Trás, que é um dos bairros mais antigos e tradicionais do município, um quilombo urbano que guarda uma rica história e que mantém viva a tradição e a cultura da cidade.

De acordo com o prefeito, no local será feita uma rampa para facilitar o acesso, principalmente de materiais de construção para as comunidades ribeirinhas, possibilitar o transporte de pescados e a mobilidade das pessoas. Também será feita uma escadaria, mantendo a tradição e a história do local. As obras contemplam ainda um pequeno cais e uma praça para o lazer dos moradores e turistas, num dos locais mais bonitos de Itacaré que que guarda a história da fundação da cidade, um bairro que completou 282 anos de cultura e tradição.

Ainda no Porto de Trás a Prefeitura de Itacaré estará realizando a construção de passeios padronizados e posteriormente a pavimentação de toda a rua, transformando o local num espaço de turismo, lazer e cultura. No bairro a Prefeitura de Itacaré já realizou o Projeto Colorir, com a pintura da fachada das casas, que será revitalizado.

“A ideia é de desenvolver esse projeto coletivo para resgatar a história do quilombo urbano, garantir mais qualidade de vida aos moradores e transformar de fato essa rua num ponto turístico, mostrando o que temos de melhor, que é a história e a cultura da nossa gente”, complementou o prefeito.