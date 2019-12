Prefeitura de Itacaré realiza aulas práticas com agentes de trânsito.

Utilizar na prática todos os conhecimentos teóricos adquiridos no curso de capacitação dos agentes de trânsito para oferecer aos itacareenses e turistas um serviço cada vez melhor e mais eficiente. Esse é o principal objetivo das aulas que estão sendo ministradas em campo nesta quarta-feira (18) pelo soldado PM Clodinaldo da Cruz, do Tático Ostensivo Rodoviária (TOR), aos agentes que estarão atuando no trânsito de Itacaré já nos próximos dias, quando aumenta o fluxo de veículos na cidade.

As aulas estão sendo ministradas em sistemas de escalas nos principais pontos da cidade, onde o fluxo de veículos é maior. Essa etapa faz parte do curso promovido pela Prefeitura de Itacaré através das secretarias de Transporte e Trânsito e Educação, que terá duração de 10 horas, sendo cinco horas de aulas teóricas e cinco práticas. De acordo com o instrutor do curso, o momento é de verificar na prática tudo o que foi aprendido durante a capacitação, com simulações de casos e explicações sobre como atuar para garantir um trânsito mais tranquilo.

Durante as aulas teóricas do curso foram ministradas informações sobre o conceito de trânsito e suas implicações, normas legais, Código de Trânsito Brasileiro, Sistema Nacional de Trânsito, Contran, sinais de trânsito, órgão executivo de trânsito dos estados e Distrito Federal, órgãos rodoviários, gestos de agentes de transito e dos condutores, prevalência entre os sinais de trânsito e policiamento ostensivo de trânsito. Em seguida todos os agentes estarão observando na prática como funciona a legislação e a postura para executarem o trabalho. Todos os agentes receberam apostilas com as informações detalhadas.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, falou da importância da capacitação dos agentes, como forma de garantir um serviço cada vez melhor para os moradores e turistas. De acordo com ele, nessa temporada de verão aumenta consideravelmente o número de turistas na cidade, daí a necessidade de ampliar o efetivo de agentes e também qualificar o pessoal para assegurar um trânsito mais tranquilo, com menos transtornos. O prefeito também adiantou que paralelo a contratação e capacitação dos agentes de trânsito também está sendo feito um conjunto de ações alternativas para garantir uma circulação maior dos veículos, criando novas, vias, a exemplo do novo acesso ligando a Ladeira Grande ao caminho das praias urbanas, diminuindo assim os congestionamentos.