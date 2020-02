Prefeitura de Itacaré realiza amanhã reunião de organização dos blocos.

A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Cultura, estará realizando nesta quinta-feira, dia 06 de fevereiro, uma reunião com todos os blocos que desfilarão durante o carnaval, para o alinhamento da programação e o ordenamento das agremiações carnavalescas. O encontro será às 19 horas na Secretaria de Turismo, situada na Passarela da Vila.

O objetivo é discutir com todos os representantes dos blocos o planejamento, programação, horários, concentração, saída, percurso, tempo de desfile e o encerramento de cada bloco, para garantir uma festa muito mais organizada. De acordo com o prefeito, todas as medidas estão sendo adotadas para garantir um carnaval com muita animação, alegria e grandes atrações, mas para assegurar o sucesso do evento é preciso contar com o apoio de todos que fazem dessa festa uma das mais bonitas da Bahia.

A Prefeitura de Itacaré também está realizando até o dia 11 de fevereiro o cadastramento dos ambulantes que vão trabalhar durante o carnaval. O cadastramento está sendo feito das 8 às 13 horas na Secretaria de Juventude, Esporte e Cultura, na Praça do Canhão. Os interessados devem apresentar o RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e a certidão de antecedentes criminais. Esse ano os ambulantes serão organizados nas seguintes categorias: drinks, alimentação (barraca e food truck), isopor (bebidas) e alimentação extra (pipoca e baleiro).

O Carnaval 2020 de Itacaré vai contar com a presença de grandes nomes da música nacional e regional que vão fazer a alegria dos itacareenses e turistas.

Paralelo a todas as atrações, a Prefeitura de Itacaré também estará realizando um trabalho para garantir toda a infraestrutura para receber os turistas, contando com a melhoria do trânsito, o novo acesso às praias que já estará funcionando plenamente e uma eficiente limpeza de toda a cidade. E em conjunto com a 72ª Companhia Independente da Policia Militar será realizado um grande esquema de segurança para garantir a tranquilidade dos foliões durante todo o carnaval.