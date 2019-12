Prefeitura de Itacaré realiza ações para organizar o trânsito no verão.

Com o objetivo de reordenar o trânsito na cidade, principalmente no período da alta estação quando a cidade recebe milhares de turistas, a Prefeitura de Itacaré, através das secretarias de Transporte e Trânsito e de Turismo e em parceria com a Polícia Militar, está desenvolvendo um conjunto de ações para evitar os congestionamentos, os transtornos e facilitar a movimentação dos itacareenses e visitantes.

O trabalho contempla a criação do novo acesso que vai da Ladeira Grande até o caminho das praias urbanas, que estará funcionando parcialmente já para o réveillon, a contratação e capacitação dos novos auxiliares de trânsito, colocação de placas informativas, definição de espaços para estacionamento e uma campanha de conscientização dos motoristas e pedestres para que sigam à pé na cidade para conhecer melhor as belezas naturais, a gastronomia e a história de Itacaré.

As ações de melhoria do trânsito também contemplam uma campanha de educação e orientação sobre a circulação de caminhões, ônibus e veículos pesados na cidade nesse período da alta estação. Através de panfletos informativos, materiais em redes sociais e nos veículos de comunicação, a Prefeitura está orientando sobre os períodos de carga e descarga e como devem proceder os ônibus de turismo durante toda a alta estação. De acordo com o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, essas medidas são necessárias para garantir um trânsito melhor, uma cidade mais tranquila e sem transtornos. Mas para isso, segundo ele, é preciso contar com a colaboração de todos.

HORÁRIOS – Para o serviço de carga e descarga, fica permitida a entrada na cidade dos veículos de até um eixo, de segunda a sexta-feira, das 6 às 15 horas. Nos sábados, domingos e feriados, incluindo às vésperas de festas, a entrada será permitida das 6 às 10 horas. Fora desses horários, não será permitida a entrada de veículos dessa natureza, independente do serviço. O horário de saída será até às 17 horas. Os organizadores da operação alertam que será proibido os caminhões pernoitarem na cidade.

Já os ônibus de turismo deverão fazer os transbordos apenas na rodoviária. Conforme o Decreto 570/2011, fica proibido o tráfego e o estacionamento de ônibus de turismo no centro da cidade, em qualquer horário e dia da semana. De acordo com os integrantes das secretarias de Transporte e Trânsito e de Turismo, essas medidas se fazem necessárias para evitar congestionamentos e transtornos em Itacaré, já que uma cidade organizada só é possível através da compreensão, o bom senso e a colaboração de todos.