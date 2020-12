Prefeitura de Itacaré realiza ações de conscientização e combate ao Covid-19.

Com a proposta de conscientizar a todos sobre a gravidade do coronavírus e orientar os moradores e turistas sobre como se proteger da doença, a Prefeitura de Itacaré, em parceria com a Polícia Militar, iniciou nesta quarta-feira uma campanha de orientação, fiscalização e distribuição de máscaras nos locais onde é maior o fluxo de pessoas na cidade. O objetivo foi o orientar e fiscalizar para que todos curtam a temporada de verão na cidade de forma segura, seguindo os protocolos sanitários, usando máscaras, álcool em gel e evitando as aglomerações.

Como parte desse trabalho foram colocados disciplinadores nas principais entradas da avenida Pedro Longo, na Pituba, com profissionais das mais diversas secretarias municipais fazendo a distribuição de máscaras, aplicando álcool em gel, medindo a temperatura corporal e orientando para que evitem as aglomerações. Em todo o percurso e também nas ruas de maior movimento os profissionais circularam distribuindo as máscaras e fiscalizando para que todos usem esse utensílio tão simples, mas importante para salvar vidas.

Os estabelecimentos comerciais também foram fiscalizados e orientados para que sigam os protocolos sanitários de proteção à vida dos clientes e trabalhadores. Nesses estabelecimentos estão sendo distribuídos cópias do novo decreto municipal onde foram adotadas novas medidas restritivas para garantir a saúde de todos. Paralelo a esse trabalho, a Prefeitura de Itacaré também vem desenvolvendo uma campanha de conscientização nas emissoras de rádio, sonorização móvel e redes sociais.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, explicou que todas essas ações tem o objetivo de garantir a saúde, o bem-estar e proteger os moradores e turistas contra o coronavírus. A proposta é continuar esse trabalho de conscientização, fiscalização e controle para combater a proliferação da doença, principalmente nesse período do ano, quando aumenta o fluxo de pessoas na cidade. Como parte desse conjunto de ações realizadas pela Prefeitura de Itacaré também foi feito o retorno das barreiras com o controle de entrada e saída de veículos, distribuição de máscaras e medição de temperatura corporal.

Além de todas essas ações educativas e de prevenção do coronavírus, o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, publicou novo o decreto que prevê uma série de medidas restritivas e de prevenção contra a doença. Entre as novas determinações, seguindo as medidas já adotadas pelo Governo do Estado da Bahia, estão a proibição de qualquer tipo de aglomeração, disciplina o funcionamento das atividades comerciais, orienta sobre os protocolos sanitários, proíbe a circulação de pessoas na praia no período da noite, torna obrigatório o uso de máscaras, proíbe a queima de fogos de artifícios, mesmo que em eventos particulares e comerciais e estabelece multas para os infratores.